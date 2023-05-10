У Великій Британії вперше народилася дитина з ДНК трьох людей. Це не був експеримент заради експерименту. Метою копіткої роботи вчених стало збереження життя дитині.

Йдеться про спробу позбавити новонароджених ризику захворіти мітохондріальною хворобою. Така хвороба невиліковна – і маля може померти через декілька днів, а то й годин, після народження.

Сім’ї, що зіткнулися з цією проблемою і втратили дітей, найбільше мріють про здорову дитину. І новий метод на сьогодні є єдиним варіантом.

Власне, мітохондріальна хвороба виникає через пошкодження мітохондрій – крихітних відсіків, що є в кожній клітині людського організму. Дефект цих відсіків призводить до пошкодження мозку, виснаження м’язів, серцевої недостатності та сліпоти. Хвороба передається тільки по материнській лінії.

Отож вчені розробили методику мітохондріального донорства. Коли є ризик народження хворої дитини, використовуються неушкоджені мітохондрії зі здорової донорської яйцеклітини. Зрештою виходить, що в новонародженого малюка буде три ДНК, два – від батьків, і невелика частинка – від донора. По суті, це модифікована форма ЕКЗ.

Ця донорська ДНК вводиться лише для створення ефективних мітохондрій і не впливає на інші ознаки, такі, як зовнішність, чи характер.

Уперше мітохондріальне донорство використали в Ньюкаслі. Воно показало обнадійливі результати і в 2015 році у Великій Британії навіть ухвалили закони, що дозволяють створювати таких дітей.

На сьогодні народилося п’ять “відредагованих” дітей, але жодних подробиць про них не розголошується.

Джерело: ВВС News