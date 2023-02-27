Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова врятували 38-річну породіллю з важкою вадою серця. Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією медиків, близько 4% вагітних в Україні мають вроджені або набуті вади серця. Це суттєво впливає на розвиток ускладнень під час вагітності та пологів. А ще – на рівень материнської смертності. За цим показником наша країна займає перші позиції в Європі.

У 2013 році директор Інституту Амосова академік Василь Лазоришинець ініціював створення нового напрямку – акушерська кардіологія. Було відкрито нове відділення, де надають спеціалізовану допомогу вагітним зі складними кардіологічними проблемами або ускладненнями.

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За майже 10 років фахівці Інституту Амосова проконсультували понад 5 200 вагітних. З них – 183 з серцевими патологіями високого ризику.

Мультидисциплінарна команда провела 98 операцій та втручань на серці та 61 кесарів розтин.

– Нещодавно після двох складних операцій на серці повернулася до свого новонародженого синочка 38-річна Ірина, – пишуть співробітники Інституту.

За їхніми словами, перше втручання пройшло успішно. Однак загальний стан залишався важким. Серцева недостатність прогресувала. Ритм скорочення серця оцінювався як патологічний. Аритмія не піддавалася медикаментозної корекції.

У жінки виявили дуже рідкісну і складну локалізацію патологічного вогнища аритмії. Цей стан небезпечний тим, що в будь-який момент може привести до раптової смерті.

Консиліум фахівців Інституту прийняв рішення про радикальне лікування за допомогою катетерної радіочастотної абляції.

Абляція – малоінвазивна маніпуляція, суть якої полягає в руйнуванні (деструкції) ділянки міокарда, який генерує неправильний ритм. До аритмогенного вогнища підводять катетер-електрод, по якому подають електричний струм малої сили і високої частоти – радіочастотний імпульс.

Це малоінвазивне втручання дає можливість назавжди позбутися аритмії або досягти полегшення самопочуття і продовжити лікування.

Операція пройшла успішно. Породіллі вже не загрожував надвисокий ризик раптової смерті. Прогресування серцевої недостатності було зупинено. Ірина почала швидко одужувати, і незабаром з хорошим самопочуттям її виписали додому.

Джерело: Інститут Амосова