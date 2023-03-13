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Моральний і науковий імператив: у ВООЗ підкреслили важливість розуміння походження Covid-19

13 Березня 2023, 12:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Як заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, розуміння походження Covid-19 є моральним і науковим імперативом, і всі гіпотези повинні бути вивчені.

– Розуміння походження Covid-19 і вивчення всіх гіпотез залишається науковим імперативом для запобігання майбутніх спалахів і моральний імператив заради мільйонів людей, які померли від Covid-19, – написав Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

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Як відомо, у 2021 році група під керівництвом ВООЗ провела тижні в Ухані та його околицях, де були зареєстровані перші випадки захворювання людей.

Зараз дивляться

Загальний звіт стверджував, що вірус, ймовірно, був переданий від кажанів людям через іншу тварину, але необхідні подальші дослідження.

Відтоді ВООЗ створила наукову консультативну групу з небезпечних патогенів, але ще не дійшла висновків про те, як почалася пандемія, заявивши, що ключових даних поки немає.

Джерело
УНН
Теги
ВООЗ Коронавірус Covid-19
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