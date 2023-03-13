Як заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, розуміння походження Covid-19 є моральним і науковим імперативом, і всі гіпотези повинні бути вивчені.

– Розуміння походження Covid-19 і вивчення всіх гіпотез залишається науковим імперативом для запобігання майбутніх спалахів і моральний імператив заради мільйонів людей, які померли від Covid-19, – написав Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Як відомо, у 2021 році група під керівництвом ВООЗ провела тижні в Ухані та його околицях, де були зареєстровані перші випадки захворювання людей.

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Загальний звіт стверджував, що вірус, ймовірно, був переданий від кажанів людям через іншу тварину, але необхідні подальші дослідження.

Відтоді ВООЗ створила наукову консультативну групу з небезпечних патогенів, але ще не дійшла висновків про те, як почалася пандемія, заявивши, що ключових даних поки немає.