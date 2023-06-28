Штаб Каховської ГЕС повідомив про останні моніторингові дані після підриву окупантами гідроелектростанції.

Рівень води у Дніпрі у Херсоні знизився до 20 см. Це на 11 см менше від показника, який був до підриву Каховської ГЕС.

Встановлено перевищення гранично допустимої концентрації окремих речовин у пробах води.

Зокрема, у річці Дніпро:

завислих речовин більше у 1,28 раза;

заліза загального – в 2,4 рази.

Вміст розчиненого у воді кисню можна вважати прийнятним. Він складає складає 5,3 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

У річці Інгулець завислих речовин більше в 1,68 раза, заліза – в 2,3 рази, хлоридів – у 1,16 раза, сульфатів – у 2,4 рази. Вміст розчиненого у воді кисню низький – 2,5 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

Крім того, у деяких районах Чорного моря зафіксовано, що солоність води значно нижче норми майже у два рази.

Такі зміни можуть незворотно вплинути на морське середовище, призвести до замерзання моря взимку з відповідними наслідками для морської екосистеми.

Станом на ранок 28 червня на р. Дніпро у створі поста “Херсон” рівень води увійшов в природнє русло, коливання рівня відповідають коливанням цієї пори року.

Джерело: Штаб Каховської ГЕС

Фото: ДСНС