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Море перестало бути солоним: чим загрожують наслідки підриву Каховської ГЕС

28 Червня 2023, 11:43
Валентина Андрейко журналістка
рятувальники на Херсонщині

Штаб Каховської ГЕС повідомив про останні моніторингові дані після підриву окупантами гідроелектростанції.

Рівень води у Дніпрі у Херсоні знизився до 20 см. Це на 11 см менше від показника, який був до підриву Каховської ГЕС.

Встановлено перевищення гранично допустимої концентрації окремих речовин у пробах води.

Зокрема, у річці Дніпро:

  • завислих речовин більше у 1,28 раза;
  • заліза загального – в 2,4 рази.

Вміст розчиненого у воді кисню можна вважати прийнятним. Він складає складає 5,3 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

У річці Інгулець  завислих речовин більше в 1,68 раза, заліза – в 2,3 рази, хлоридів – у 1,16 раза, сульфатів – у 2,4 рази. Вміст розчиненого у воді кисню низький – 2,5 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

Крім того, у деяких районах Чорного моря зафіксовано, що солоність води значно нижче норми майже у два рази.

Такі зміни можуть незворотно вплинути на морське середовище, призвести до замерзання моря взимку з відповідними наслідками для морської екосистеми.

Станом на ранок 28 червня на р. Дніпро у створі поста “Херсон” рівень води увійшов в природнє русло, коливання рівня відповідають коливанням цієї пори року.

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Джерело: Штаб Каховської ГЕС

Фото: ДСНС

Теги
Дніпро Каховська ГЕС Чорне море
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