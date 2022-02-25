Наразі Україна забезпечена лікарськими засобами. Профільне міністерство працює над цим питанням.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Наразі на складах достатньо запасів медичних препаратів для безперебійної роботи аптек та поставок препаратів до лікарень, – зазначив Віктор Ляшко.

Профільне відомство перебуває на зв’язку із регіонами та дистриб’юторами.

– Разом відпрацьовуємо логістику у районах із активними воєнними діями, – додав міністр.

На тих територіях, де тривають активні бойові дії, відбуваються обстріли, деякі аптеки не відчинились.

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Проте ті аптеки, які розміщені на території закладів охорони здоров’я, безперебійно працюють та продають лікарські засоби.

МОЗ закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації та не панікувати.

24 лютого 2022 року російські військові вторглися на територію України і обстріляли низку міст. Українські військові дали їм відсіч. Наразі тривають бої.