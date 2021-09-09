В Україні оновили стандарт надання медичної допомоги людям, хворим на коронавірус.

Так, МОЗ розширило перелік осіб, які робитимуть тести на коронавірус, для цього застосовуватимуться швидкі ІФА-тести та на антиген.

Кому проводитимуть експрес-тестування:

медичним працівниками, які контактують з хворими на коронавірус;

співробітникам лабораторій, які працюють з біоматеріалами людей з Covid-19;

особам, які працюють у патологоанатомічних, судово-медичних бюро та беруть участь у розтині тіла померлих від вірусу;

іншим категоріям медичних та фармацевтичних працівників;

пацієнтам, які потребують планової госпіталізації, однак не мають симптомів ГРВІ;

соціальним працівникам;

співробітникам Національної поліції України, Служби безпеки президента, Управління державної охорони та іншим особам, які контактують із очільником країни;

працівникам Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

призовникам, військовослужбовцям;

працівникам закладів закритого типу;

особам, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

громадянам, яких треба протестувати під час розслідування спалаху захворюваності.

Якщо не буде можливості провести швидкі тести, людей із перших п’яти категорій тестуватимуть за допомогою методу ПЛР.

Крім того, профільне відомство скоротило термін інформування про результат лікування чи вихід із самоізоляції осіб з трьох до одного дня.

Також відтепер контактні особи, які мають щеплення від коронавірусу або перехворіли протягом останніх шести місяців та можуть документально це підтвердити, не будуть відправлені на самоізоляцію під час проведення епідрозслідування.

Водночас все одно вестиметься спостереження за контактними особами протягом 14 днів від останнього контакту із підтвердженим чи ймовірним випадком, це не залежить від наявності вакцинації від коронавірусу. Якщо ж симптоми з’являться, людина вимушена буде пройти тестування.