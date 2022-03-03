Міністерство охорони здоров’я передало 64 нових автомобілі у регіони.

Профільне відомство продовжує оновлювати автопарк екстреної медичної допомоги.

– Кілька областей України посилили своє медичне устаткування для порятунку життів мирного населення та військовослужбовців в умовах терористичних дій Російської Федерації проти України, – зазначили у МОЗ.

Водночас лише 1 березня МОЗ передало 52 нових швидких.

Автомобілі придбали за кошти державного бюджету.

Їх розподіляють між регіонами, де є найбільша потреба.

З 24 лютого в Україні триває війна. Росія незаконно вторглася на територію країни та обстрілює мирні міста. Через це гинуть військові та мирне населення.

Водночас українські лікарі продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує. Якщо е потреба в екстреній допомозі, варто викликати швидку за номером 103.

Онкохворі також можуть проконсультуватися з лікарем телефоном або пройти усі необхідні процедури у лікарнях. Попри це, важливо все-таки знати базові правила надання першої допомоги.