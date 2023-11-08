Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, наразі одну дозу вакцини проти Covid-19 отримали понад 16,4 млн українців, дві дози – 15,54 млн осіб, бустер, тобто третє щеплення, на сьогодні є у приблизно 3,3 млн українців.

Цього недостатньо, щоб зупинити поширення Covid-19 нинішнього сезону, особливо, враховуючи те, що в Україну зайшли нові варіанти – Еріс і Пірола.

Які вакцини пропонує МОЗ для безоплатного щеплення від Covid-19

Міністерство охорони здоров’я наголошує – сьогодні для безоплатної вакцинації проти Covid-19 в Україні доступно понад 3 млн доз рятівної вакцини.

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Це препарати Janssen від Johnson&Johnson та Comirnaty від Pfizer.

Доступна й вакцина проти Covid-19 для дітей із 5-річного віку виробництва Pfizer.

За останній тиждень – 45 смертей

Якщо підбивати підсумки минулого тижня, то в Україні було зареєстровано 9480 випадків Covid-19.

На жаль, 45 хворих, зокрема й дитина, якій ще не виповнилося чотирьох років, не змогли здолати коронавірусну хворобу і померли внаслідок захворювання.