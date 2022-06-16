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МОЗ пояснило, чому українцям не потрібно панікувати через холеру

16 Червня 2022, 10:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України дало офіційне роз’яснення, чому українцям не потрібно панікувати через холеру.

– Вже тиждень по Viber-каналах поширюється інформація про начебто спалах холери, що наближається, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Відомство вкотре нагадує: Україна має достатню матеріально-технічну, організаційну та юридичну базу для реагування на випадки або підозру на холеру.

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Абсолютно всі випадки, де б можна було запідозрити холеру, проходять через систему центрів контролю та профілактики хвороб.

Зараз дивляться

За весь час моніторингу не було зафіксовано випадків навіть із підозрою на холеру.

Водночас, йдеться в повідомленні МОЗ, в мережі Viber, є дійсно корисні поради, а саме: дотримуватися базових правил особистої гігієни, використовувати безпечну воду, ретельно обробляти їжу тощо.

Це важливо робити завжди, а тим паче влітку — найсприятливіший для поширення багатьох інфекцій пори року, наголошують експерти МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
літо МОЗ України холера
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