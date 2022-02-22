В Україні розподілили у регіони 43,7 тис. флаконів препарату Ремдесивір для лікування пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Препарат закупило ДП Медзакупівлі України. Найближчим часом логістичний партнер підприємства доставить його до регіональних закладів охорони здоров’я.

Лікарський засіб Ремдесивір входить до клінічних протоколів з надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції. Він може застосовуватись у випадках, передбачених цими протоколами. Препарат широко застосовується для екстреного використання у США, Японії, Австралії, країнах ЄС (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія тощо).

Препарат дозволений МОЗ України для лікування пацієнтів з коронавірусом згідно з протоколом надання медичної допомоги. Загалом Ремдесивір став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС для боротьби з коронавірусом Європейська асоціація лікарських засобів.

10 лютого Україна отримала 43 тис. 711 флаконів препарату Ремдесивір (100 мг). Його закуповують за кошти державного бюджету. Вартість одного флакону препарату складає 300 грн. Усього на 43 тис. 711 флаконів було витрачено 13 млн 113 тис. 300 грн.

Станом на 22 лютого в Україні зафіксували 24 440 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 33 238 людей, а померли – 287.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (4 193), Дніпропетровській (2 159), Одеській (1 664), Запорізькій (1 393), Донецькій (1 366) та Миколаївській (1 255) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.