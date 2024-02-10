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МОЗ роз’яснює, кому, при наявності інвалідності, призначають сторонній догляд

10 Лютого 2024, 10:09
Валентина Андрейко журналістка
інвалід на візку
Джерело: Pixabay

На Урядовому порталі розміщено роз’яснення МОЗ стосовно потреби у постійному сторонньому догляді за людьми з інвалідністю і порядку призначення такого догляду.

Хто призначає сторонній догляд за людьми з інвалідністю

Людям з інвалідністю I групи сторонній догляд призначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) в обов’язковому порядку через виключно високий ступінь втрати здоров’я.

Люди з І групою інвалідності мають найважчий стан здоровʼя: вони не здатні до самообслуговування або можуть виконувати лише окремі його елементи, потребують постійного стороннього нагляду/догляду/допомоги.

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У всіх інших випадках потребу у постійному сторонньому догляді визначають лікуючі лікарі та лікарсько-консультативні комісії (ЛКК).

Їхні рішення повинні бути підтверджені відповідними висновками.

У яких випадках призначають сторонній догляд

МОЗ роз’яснює, що сторонній догляд призначають:

  • людям з порушенням функцій організму внаслідок невиліковної хвороби, через які вони не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (форма 080-4/о);
  • громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, внаслідок яких вони потребують постійного догляду (форма 080-2/о);
  • людям з інвалідністю (I чи II група), що виникла внаслідок психічного розладу (за формою, затвердженою наказом МОЗ України від 31.07.2013 № 667).
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Джерело
Урядовий портал
Теги
люди з інвалідністю медична допомога МОЗ України
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