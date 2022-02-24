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МОЗ закликає водіїв пропускати машини екстреної допомоги на АЗС без черги

24 Лютого 2022, 15:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
швидка
Джерело: Depositphotos

Медичні заклади, працівники всіх ланок медичної системи України продовжують працювати 24 години на добу.

Медики на машинах швидкої приїжджають до українців, щоб надати допомогу людям, які її потребують.

Проте робота бригад, що надають екстрену медичну допомогу, уповільнюється через черги на автозаправках. Отже, втрачається дорогоцінний час для порятунку життів людей.

МОЗ звертається з проханням до усіх водіїв – пропускайте машини швидкої допомоги без черги.

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Лікарі рятують життя, долучайтесь, справа порятунку – наша спільна справа.

Зберігайте спокій, підтримуйте ЗСУ та медиків!

Наша медицина уже два роки працює у надзвичайному режимі. Отже, алгоритми дій медиків відпрацьований, а заклади столиці готові до розвитку будь-яких подій. Вони забезпечені також автономними джерелами електроенергії та паливно-мастильними матеріалами. У випадку відключення електроенергії вони зможуть використати свої власні джерела та забезпечити надання медичних послуг. Лікарні також мають резервні профільні ліжка для надання медичної допомоги постраждалим.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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