Українська делегація запропонувала розглянути варіант проведення 75-ї сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ в Україні. Це відбулося під час 73-ї сесії ЄРК ВООЗ в Астані, що проходила з 24 по 26 жовтня.

Попередньо, пропозицію делегації керівництво Європейського регіонального комітету підтримало.

Остаточне рішення щодо місця проведення сесії буде прийняте восени 2024 року. Попередньо пройде консультація з урядом України та оцінка безпекової ситуації.

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Перший заступник міністра охорони здоров’я, Сергій Дубров зазначив, що Україна завжди була відданою інноваціям у галузі медицини, та прагне ділитися досягненнями та вивчати кращі практики з іншими країнами Європейського регіону.

– Пропозиція обрання України в якості місця проведення 75-ї сесії ЄРК ВООЗ у 2025 році є важливою з історичної та геополітичної перспективи, – підкреслив Сергій Дубров.

За словами заступника, сесія Європейського регіонального комітету в Україні дасть змогу усвідомити необхідність об’єднання задля вирішення глобальних проблем зі здоров’ям.

Фото: МОЗ