МОЗ змінив алгоритм розрахунку завантаженості ліжок у лікарнях – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я змінило індикатор завантаженості ліжок хворими на коронавірус. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Тепер індикатор розраховується не просто на ліжка, а на ліжка з підведеним киснем, щоб можна було надавати кисневу терапію. В кожному обласному центрі є певний резерв ліжок, який можна розширити, щоб надавати медичну допомогу. Закривається планова госпіталізація, відкривається надання допомоги хворим на Covid-19. Ці місця постійно додаються, – пояснив міністр.

Віктор Ляшко додав, що за минулий тиждень додали 10 800 ліжок, за позаминулий – ще 11 тис. Тому станом на сьогодні 68 тис. ліжок готові приймати хворих на Covid-19.

Потенційно цю кількість готові розширити до 82 тис. з додатковим резервом.

Минулого тижня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що у Києві зайняті вже понад 50% ліжок для прийому хворих на коронавірус.

За його словами, ситуація із захворюваністю на Covid-19 у столиці досить складна. Щодня фіксують понад тисячу нових випадків захворювання. Дуже стрімко заповнюються лікарні хворими, які потребують кисневої підтримки.