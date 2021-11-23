Під час коронавірусу може виникнути безліч ускладнень, але найсерйознішим і найчастішим є тромбоз. Це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені. Тромбоз глибоких вен та тромбоемболія легеневої артерії потенційно можуть призвести до смерті.

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Фактори ризику: куріння, вживання протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, вживання алкоголю тощо.

Також до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

У МОЗ стверджують, що все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на коронавірус. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії була у більш ніж половини померлих внаслідок Covid-19.

Ще одне дослідження, проведене у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на Covid-19 досі вивчається, методи його лікування і профілактики доказові і відомі лікарям. У будь-якому випадку, тромбоз у хворих на коронавірус – досить поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини.