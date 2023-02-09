Як повідомили на своєму сайті фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, в Україні виявлено небезпечний напій, який може спровокувати розвиток онкологічних захворювань і викликати анафілактичний шок у алергіків.

Йдеться про сироп для кави, в складі якого виявлено занадто високий вміст барвника E 124 (Понсо 4R), тобто в дозі небезпечної для здоров’я.

Повідомлення надійшло від системи швидкого реагування на харчові продукти та корми (RASFF).

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Виявилося, що концентрований напій експортувався в Україну з Франції. Виробником значиться GEORGES MONIN, France. Отримувач: ТОВ “ПРОБАР”, провулок Індустріальний, 23, м.Київ.

Фахівці повідомляють, що барвник E 124 (Понсо 4R) в США, Фінляндії, Норвегії та деяких інших країнах внесений до списку заборонених речовин як канцероген, який може спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

До того ж добавка є сильним алергеном і може викликати анафілактичний шок або напад задухи у астматиків і людей з неприйняттям аспірину.

Також харчова добавка E 124 входить в список барвників, що призводять до підвищення гіперактивності дітей.

При цьому добавка дозволена для застосування в харчовій промисловості в Україні, що не надає шкідливого впливу на організм людини при дотриманні допустимих доз.

Українців закликають, у разі виявлення напою у продажу, обов’язково звернутися до Держпродспоживслужби.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області