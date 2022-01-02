Можливо все: головний санлікар оцінив вірогідність нового локдауну в Україні

Станом на зараз про запровадження нового локдауну в Україні не йдеться. Проте в майбутньому все буде залежати від розвитку ситуації з Covid-19 – а саме від поширення нового штаму Омікрон.

Про це розповів в одному з інтерв’ю заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Зараз про локдаун не йдеться. І ми не проговорювали сценарій застосування якихось заходів, які жорсткіші, ніж червоний рівень епідемічної небезпеки. Але потенційно, залежно від розвитку ситуації, можливо все. Тому що ми розуміємо, що Омікрон може призводити до непередбачуваних наслідків, – наголосив Кузін.

Він додав, що зараз важко чітко спрогнозувати, яка кількість хворих буде фіксуватися або яким буде навантаження на медичну систему. Проте локдаун поки що не очікується і не планується.

Кузін нагадав, що для стримування розповсюдження штаму Омікрон із 3 грудня був обмежений перетин державного кордону України для іноземців та осіб без громадянства із низки африканських країн.

Крім того, в Україні діють норми щодо обов’язкового тестування невакцинованих громадян як до перетину кордону, так і після.

Що стосується масових заходів, то, за словами Кузіна, перед Новим роком відбулися додаткові раунди інспекційних перевірок.

– За тими звітами, які ми бачили від МВС та Держпродспоживслужби, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час, – заявив головний санлікар.

Він додав, що на відкритому повітрі ризик інфікуватися набагато нижчий, ніж у закритому приміщенні.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що на території України більше не планують запроваджувати тотальний локдаун. За його словами, це стало можливим завдяки вакцинації громадян проти коронавірусу.

Нещодавно Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. У нашій країні зберігатимуться правила доступу до публічних місць із сертифікатами про Covid-вакцинацію, щодо носіння масок та дотримання дистанції.

Як наголошував Шмигаль, поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% від усього дорослого населення, карантин продовжуватимуть.

Джерело: Суспільне, Українське радіо