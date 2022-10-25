Екстрена допомога Черкащини отримала мобільний шпиталь-автобус, що дозволяє транспортувати на тисячі кілометрів і надавати допомогу одразу більше десяти пацієнтам, зокрема, кільком у критичному стані.

– Це заощаджує і кількість задіяних медпрацівників і фінанси. У мобільному шпиталі можна надавати будь-яку допомогу і рятувати навіть тяжких пацієнтів. Як військових, так і цивільних, – каже керівник Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

Тут обладнано два місця для реанімаційних хворих, яких є можливість тривалий час тримати на штучній вентиляції легень. Ще два місця теж для тяжких пацієнтів, але які не потребують кисню (штучної вентиляції легень). І є місця для “сидячих” пацієнтів з легкими травмами.

Лікарня на колесах обладнана усім необхідним. Навіть ліфтом, яким спускають і піднімають на борт лежачих пацієнтів.

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Можна рятувати важких пацієнтів: Черкащина отримала унікальний шпиталь-автобус / 3 зображення

Впродовж тижня десять фахівців екстреної допомоги проходили навчання у Польщі – опановували роботу у шпиталі на колесах.

Автобус 2018 року випуску, має 142 тис. км пробігу. Його дало в оперативне управління екстренці Черкащини МОЗ України. А Україна ж його отримала за підтримки закордонних партнерів.

– Для пацієнтів, яких ми перевозимо, важливо, щоб машина була м’яка. Цей автобус дуже м’який. А ще тут все ергономічно. Одночасно можна спостерігати за декількома пацієнтами при транпортуванні. Ми економимо кількість бригад, – каже Ігор Фесун.

За словами директора екстренки, у мобільному шпиталі достатньо дві або три бригади медиків. Тим більше, в салоні набагато краще працювати, адже все під рукою, і стояти лікар чи фельдшер може у повний зріст.

– Мовою автолюбителя цей мобільний шпиталь як Бентлі. Таких автобусів в Європі всього два, – каже Ігор Фесун.

Фото: Ірина Цимбал