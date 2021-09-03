У Великій Британії підлітків віком 16 і 17 років закликають активно робити щеплення від коронавірусу.

З такою заявою виступив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

– Цифри наразі ростуть дуже швидко. Я просто закликаю всіх, хто ще не отримав уколу, піти і отримати його, – зазначив Борис Джонсон.

За його словами, молодь – група населення, яка може активно поширювати коронавірус і так погіршувати епідситуацію, яка у країні і так не найкраща.

Об’єднаний комітет з вакцин та імунізації Великої Британії (JCVI) дозволив введення підліткам цієї вікової групи першої дози вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech.

Однак у країні фіксуються повільні темпи вакцинації від коронавірусу. До речі, приблизно третя частина молодих людей країни віком від 18 до 29 років досі не зробила щеплення хоча б однією дозою вакцини.

Водночас компетентні британські органи розглядають питання про вакцинацію дітей з 12 років. Поки що це вирішується.

Джерело: Sky News