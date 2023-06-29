Команда вчених Атлантичного університету Флориди в США розробила пару розумних рукавичок, які можуть дати змогу пацієнтам після інсульту і зі слабкістю рук заново навчитися грати на піаніно.

– Це означає, що пристрій може стати цінним інструментом для індивідуальної реабілітації людей, які хочуть заново навчитися грати музику, – зазначив професор Ерік Енгеберг.

Рукавичка-екзоскелет використовує штучний інтелект, рухомі компоненти, відомі як приводи, і сенсорні датчики таким чином, щоб допомогти пацієнтам наново опанувати ручні завдання після втрати або зниження здатності рухати руками, пальцями або зап’ястями.

Вчені запевняють, що під час носіння рукавичок люди значною мірою контролюють рух кожного пальця. Рукавичка призначена для поліпшення природних рухів рук, даючи змогу контролювати згинання та розгинання пальців, забезпечує напрямок руки та її підтримку.

Дослідники заявили, що необхідна подальша робота, щоб підвищити точність пристрою і зробити його більш адаптованим. Але вони сподіваються, що в майбутньому пацієнти, які перенесли інсульт, та інші люди з обмеженими можливостями зможуть використовувати ці рукавички для відновлення функції руки.

Джерело: Express