Світлана Андрющенко – єдина на всю Харківщину водійка швидкої. Бухгалтерка за освітою з дитинства мріяла про медицину. Вона понад 15 років працювала далекобійницею. А тепер, у 40 років, вирішила здійснити свою дитячу мрію і рятувати життя.

Для початку жінка сіла зе кермо швидкої. Для цього пройшла курси екстреного водіння. Нині має два місяці стажу кермування швидкою, загалом же наїздила сотні тисяч кілометрів країною.

Її робочий день – 12 годин! Буває важко і фізично, і морально, та Світлана не здається!

Вона контролює кисень у балонах, адже водійка швидкої має розбиратися в медичному обладнанні, а також стежить за станом транспортного засобу.

Наразі жінка не планує зупинятися на досягнутому й надалі йтиме до мети.

Вона хоче вступити до медичного коледжу, щоб вивчитися на фельдшерку.

Тож дитяча мрія Світлани рятувати життя уже почала здійснюватися.