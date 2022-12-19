Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова перезапустили серце 101-річній пацієнтці і встановили третій на її віку кардіостимулятор.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Марії Оробець стало погано вночі, два тижні тому. Вона не могла встати з ліжка. З останніх сил покликала на допомогу. Її почула внучка, яка відразу викликала швидку, – пишуть медики.

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За їхніми словами, як стало відомо, Марія Петрівна все життя важко працювала на полях і ніколи не скаржилася на здоров’я. 16 років тому вона вперше звернулася по медичну допомогу.

Повідомляється, що після низки обстежень їй діагностували AV-блокаду – різке зниження частоти серцевих скорочень до критичного рівня, 17-20 ударів на хвилину.

Зазначається, що консервативне лікування вже не могло допомогти віковій пацієнтці, тому фахівці встановили кардіостимулятор.

– Відтоді пристрій, що працює як комп’ютер, генерує електричні імпульси для стимуляції скорочення серцевого м’яза. Через сім років його замінили на новий. Однак він теж своє відпрацював, – повідомляють медики.

За їхніми словами, Марію в дуже важкому стані і з низькою частотою серцевих скорочень бригада швидкої доставила в лікарню Святого Пантелеймона.

З’ясувалося, що тиск був критичним – 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударів на хвилину. Тому кардіологи невідкладно взяли її в операційну і поставили новий, третій в житті бабусі, кардіостимулятор.

За словами медиків, вже за кілька хвилин стан пацієнтки стабілізувався. І на третій день після втручання вона поїхала додому няньчити правнуків і здійснити головну мрію – дочекатися перемоги України.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова