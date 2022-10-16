Колишня учасниця групи ВІА Гра Ганна Сєдокова, яка нині проживає в Москві, страждає на загострення давньої хвороби — кропив’янки. Про це повідомило одне з російських ЗМІ.

За словами Сєдокової, хвороба загострилася через стрес. А її лікар заявила, що наслідки захворювання можуть бути непередбачуваними.

За словами медика, кропив’янка – це алергічна реакція організму, яка проявляється у вигляді почервоніння, висипань і бульбашок на шкірі, які супроводжуються нестерпним свербінням.

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– Кропив’янка є серйозним захворюванням, важким, і може призвести до серйозних наслідків і навіть летального результату, — сказала медик.

Лікар також пояснила, що якщо таблетки не допомагають, потрібно вдатися до більш інтенсивного варіанту лікування. Таке буває, якщо в організмі накопичилася велика доза алергену.

Саме на це і скаржиться Ганна Сєдокова своїм шанувальникам. За її словами, вона мучиться без уколів, адже таблетки погано справляються з її недугою.

Українська співачка Ганна Сєдокова зрадила свою батьківщину. Після 2014 року вона продовжувала жити і працювати в Росії, а після 24 лютого так жодного разу і не висловилася про війну в Україні.

Джерело: росЗМІ