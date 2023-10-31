У Мінсоцполітики та МОЗ планують забезпечити людей з інвалідністю соціальними послугами, щоб прискорити та полегшити їхню реабілітацію. Про ініціативу розповіла міністр соціальної політики – Оксана Жолнович.

Оксана Жолнович зазначає, що сучасні підходи допомоги хворим полягають не тільки у фінансовій, а й у соціальній допомозі.

Раніше пацієнти з інвалідністю лише лікувалися у медзакладах. Місця для реабілітації їм доводилося шукати самостійно, часто на це йшло багато часу.

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Мінсоцполітики разом з МОЗ працює над забезпеченням належної реабілітації для людей з інвалідністю.

Планують створити в кожному закладі мультидисциплінарну команду, яка супроводжуватиме хворого протягом всього часу. З пацієнтом працюватимуть фізіотерапевти, соцпрацівники, психологи, протезисти та ортезисти.

Ініціатива спрямована на поліпшення якості життя інвалідів.