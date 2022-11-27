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“Ми хочемо свободи!”: у Китаї наростає хвиля гніву проти Covid-блокувань

27 Листопада 2022, 12:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Китай поступово охоплюють масові протести проти нелюдської урядової стратегії нульового Covid-19, яка передбачає постійне тестування на вірус і багатоденні блокування багатомільйонних міських районів.

Повідомляється, що останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння китайців, стала трагедія в регіональній столиці західного регіону Синьцзян Урумчі, де в результаті пожежі в житловому будинку загинули щонайменше десять осіб і ще дев’ять отримали поранення.

Багато хто звинувачує в тому, що трапилося саме Covid-блокування, через яке у людей були відрізані шляхи до порятунку. Однак місцева влада відкидає ці твердження.

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Відзначається, що демонстрації протесту спалахнули в китайських мегаполісах і університетських містечках. А учасники мітингу в Шанхаї закликали до відставки Комуністичної партії і Сі Цзіньпіна. Вони скандували: більше ніяких ПЛР-тестів! Ми хочемо свободи!

Хоча, як зазначають журналісти видання, китайці зазвичай утримуються від публічної критики партії та її лідерів, побоюючись репресій.

Джерело
The Guardian
Теги
Китай Коронавірус Covid-19
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