У звільнений Ізюм на Харківщину приїхав директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, щоб обстежити містян, які потребують кардіологічної та кардіохірургічної допомоги.

Місія відомого лікаря-кардіохірурга Бориса Тодурова полягає в тому, щоб допомогти ізюмчанам, що мають серцево-судинні захворювання. Разом з ним приїхала бригада лікарів.

– Сьогодні ми прийняли близько 60 людей, що мають серцево-судинні захворювання, – сказав Борис Тодуров. – Більше ніж пів року вони не мали доступу до кардіологічної допомоги.

Прийом кардіологи провели в приміщенні Ізюмської лікарні, де знайшовся лише один теплий кабінет, що слугує водночас і реанімацією, і приймальним відділенням.

Операційний блок лікарні зруйнований вщент.

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Борис Тодуров багатьом пацієнтам рекомендував приїхати в Київ, де в Інституті серця їм гарантоване безоплатне обстеження та лікування. Але людям немає як дістатися до Києва, тому кардіохірург просить волонтерів допомагати таким людям доїхати до столиці.

Борис Тодуров запевнив, що обстеження і лікування ізюмчан в Інституті серця буде безкоштовним.

Джерело: Борис Тодуров

Фото: Борис Тодуров