В Україні на 13% скоротився рівень госпіталізацій від коронавірусу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до українців 15 листопада.

– 13 вважається нещасливим числом. Але ми щасливі, бо саме на 13% в Україні знизився рівень госпіталізацій від коронавірусу, – сказав глава держави.

Уперше за останні три місяці кількість людей, виписаних із лікарень, більше ніж кількість госпіталізованих.

Також в Україні спостерігається зменшення випадків коронавірусної хвороби за тиждень на 6%.

На переконання президента країни, це є результатом роботи медиків та громадян, які спільно минулого тижня зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу.

– Одним словом – молодці! Двома словами – так тримати, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави попросив співгромадян не знижувати темп та вакцинуватись так само чи ще активніше на цьому тижні.

За його словами, Україна пройшла пік хвилі захворюваності і медична система починає “дихати легше”.