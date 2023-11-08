Лікарі зазначають, що хворі, які заразилися новими варіантами Covid-19 – Pirola та Eris, мають дещо інші симптоми, ніж характерні для попередніх штамів.

Так, на додачу до кашлю, лихоманки та втрати смаку та нюху з’являються ще й м’язові болі у двох ділянках тіла.

Що може свідчити про зараження новим варіантом Covid-19

Вільям Вонг, лікар-консультант медичної клініки Фіцровія, на основі останніх даних підтвердив, що біль у плечах і спині може свідчити про зараження новими варіантами Covid-19.

Зараз дивляться

Протягом останніх кількох місяців у Великій Британії циркулюють два мутованих штами Omicron – Еріс і Пірола.

Еріс з’явився у Великій Британії влітку, і 9 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я вперше класифікувала його як варіант.

Pirola був виявлений у Великій Британії 18 серпня, нині він уже зареєстрований в Ізраїлі, Данії, США та в Україні.

Із появою нових варіантів Covid-19 з’явилися і нові симптоми, дуже схожі на застуду чи грип.

Приміром, біль у м’язах уже класифікується як основний симптом при варіантах Covid-19 – Pirola та Eris. На додачу до болю в горлі, нежитю і чхання.

Де локалізуються м’язові болі при зараженні варіантами Pirola та Eris

Лікар Вонг уточнив, м’язовий біль, пов’язаний з Covid, може відчуватися по всьому тілу, але найбільше болять спина та плечі. У багатьох людей такий біль виникає аж через кілька тижнів після початку хвороби.

Лікар запевняє, біль стане легшим і згодом мине, коли ви подолаєте інфекцію і одужаєте.

– Якщо ж він зберігається протягом тривалого часу, можливо, це ознака якогось іншого стану чи захворювання, – каже Вонг.

Лікар також застерігає, сильний біль у спині, що віддає в ногу, поєднаний з раптовою втратою контролю над сечовим міхуром чи кишківником, вимагає термінового втручання для надання невідкладної допомоги.

Джерело: Express