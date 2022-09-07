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Минулого тижня кожні 44 секунди від Covid-19 помирала людина – ВООЗ

7 Вересня 2022, 18:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Джерело: Depositphotos

Глобальне зниження кількості зареєстрованих випадків коронавірусу та смертей продовжується. Це дуже обнадіює. Але немає жодної гарантії, що ці тенденції збережуться.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Він також повідомив, що кількість смертей, які щотижня реєструються, знизилася більш ніж на 80% з лютого, але навіть у цьому випадку минулого тижня одна людина помирала від Covid-19 кожні 44 секунди.

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Більшості цих смертей можна запобігти, вважає голова ВООЗ.

– Можливо, ви втомилися чути, як я говорю, що пандемія ще не закінчилася. Але я говоритиму це, поки це не станеться. Цей вірус просто так не зникне, – сказав голова ВООЗ.

Ми розуміємо, що багато урядів стикаються з численними проблемами.

Щоб підтримати їх, ВООЗ наступного тижня опублікує набір із шести коротких рекомендацій, в яких будуть викладені основні дії, які всі уряди можуть вжити для скорочення передачі та порятунку життів.

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Ми сподіваємося, що країни будуть використовувати ці зведення для переоцінки та коригування своєї політики, щоб захистити тих, хто наражається на найбільший ризик, лікувати тих, хто цього потребує, і рятувати життя.

Джерело
Всесвітня організація охорони здоров’я
Теги
Коронавирус Covid-19
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