Статистика ГРВІ, грипу та Covid-19 у Києві минулого тижня, квітень 2024 року — КГВА | Здоров'я

За минулий тиждень, з 22 до 29 квітня, у Києві зареєстровано 9 973 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема Covid-19. Про це повідомили в ДУ Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 57,7%. Наразі цей показник становить 337,8.

Тенденція до зниження

– У столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 1% за рахунок дорослого населення, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Захворюваність серед дорослих змінилася з 3 676 на 3 308 (зниження на 10%). Випадків захворювання у дітей виявлено 6 665 проти 6 399 за минулий тиждень (зростання на 4,2%).

Діти становлять 66,8% від загальної кількості, минулого тижня – 63,5%. Захворюваність серед школярів зросла на 3,2%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 3 931 випадок.

Госпіталізація

Порівняно з попереднім тижнем знизилася кількість госпіталізованих. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 190 осіб, зокрема 154 дитини.

Коронавірус

Також на Covid-19 захворіли 60 осіб, зокрема 8 дітей до 17 років. Госпіталізували 25 осіб, з яких 5 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 5 дорослих пацієнтів.

Протягом звітного тижня зареєстровано два летальних випадки від ускладнень Covid-19.

У КМВА нагадали, що найбільш надійним захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.