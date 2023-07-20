У цю п’ятницю, 21 липня, з 13:00 до 17:00 безкоштовні тренінги з надання першої допомоги відбудуться на 12 станціях трьох ліній київського метрополітену.

Усіх охочих навчать визначати тяжкість стану постраждалого, надавати першу допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, при термічних опіках тощо.

Навичками домедичної допомоги ділитимуться досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ось перелік локацій.

На червоній лінії метрополітену:

Шулявська (проміжний вестибюль);

Університет (проміжний вестибюль);

Театральна (перехід);

Арсенальна (проміжний вестибюль).

На синій лінії:

Олімпійська (вестибюль, перед турнікетами);

Палац Україна (вестибюль, перед турнікетами)

Площа Українських Героїв (вестибюль, перед турнікетами);

Героїв Дніпра (вестибюль, перед турнікетами).

На зеленій лінії:

Дорогожичі (проміжний вестибюль);

Звіринецька (перехід);

Печерська (проміжний вестибюль);

Позняки (балкон над платформою).

Це тільки здається, що отримані знання ніколи не знадобляться. Можливо, саме завдяки таким тренінгам комусь вдасться врятувати життя.

Джерело: Офіційний портал Києва