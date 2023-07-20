Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

На 12 станціях київського метро навчатимуть домедичної допомоги всіх охочих

20 Липня 2023, 16:43
Валентина Андрейко журналістка
штучне дихання
Джерело: Unsplash

У цю п’ятницю, 21 липня, з 13:00 до 17:00 безкоштовні тренінги з надання першої допомоги відбудуться на 12 станціях трьох ліній київського метрополітену.

Усіх охочих навчать визначати тяжкість стану постраждалого, надавати першу допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, при  термічних опіках тощо.

Навичками домедичної допомоги ділитимуться досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ось перелік локацій.

На червоній лінії метрополітену:

  • Шулявська (проміжний вестибюль);
  • Університет (проміжний вестибюль);
  • Театральна (перехід);
  • Арсенальна (проміжний вестибюль).

На синій лінії:

  • Олімпійська (вестибюль, перед турнікетами);
  • Палац Україна (вестибюль, перед турнікетами)
  • Площа Українських Героїв (вестибюль, перед турнікетами);
  • Героїв Дніпра (вестибюль, перед турнікетами).

На зеленій лінії:

  • Дорогожичі (проміжний вестибюль);
  • Звіринецька (перехід);
  • Печерська (проміжний вестибюль);
  • Позняки (балкон над платформою).

Це тільки здається, що отримані знання ніколи не знадобляться. Можливо, саме завдяки таким тренінгам комусь вдасться врятувати життя.

Читайте також:
На 12 станціях київського метро навчатимуть домедичної допомоги всіх охочихСонячний удар: симптоми, перша допомога, профілактика

Джерело: Офіційний портал Києва

Теги
Київський метрополітен медична допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь