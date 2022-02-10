На 89 році помер відомий французький вчений Люк Монтанье, який отримав Нобелівську премію за відкриття вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Він помер у Франції, в американському шпиталі, розташованому в паризькому передмісті Нейї-сюр-Сен у присутності родичів. Причина смерті не уточнюється.

Інформацію підтвердили сьогодні, 10 лютого, в мерії комуни, а також кілька представників наукового світу, в тому числі відомий у Франції лікар-інфекціоніст Дідьє Рауль.

Монтаньє отримав в 2008 році Нобелівську премію за відкриття в 1983 році ВІЛ разом з вірусологом Франсуазою Барре-Сінуссі. Третім лауреатом премії, що розділив її з двома французами в тому році, став німецький вірусолог Харальд цур Хаузен, який відкрив папіломавіруси, що викликають рак шийки матки.

Незважаючи на свої досягнення в науковій сфері, Монтанье після отримання премії неодноразово виступав з висловлюваннями, що викликали негативну реакцію в науковому співтоваристві.

Так, в 2009 році він стверджував, що міцний імунітет може побороти ВІЛ за кілька тижнів, особливо в поєднанні з хорошою дієтою.

Також він говорив, що розлади аутистичного спектру мають бактеріальне походження і можуть лікуватися антибіотиками.

Джерело: Liberation