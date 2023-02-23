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На базі Toyota Land Cruiser: медики України отримали 100 позашляховиків

23 Лютого 2023, 09:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
позашляховики

Останні 26 із 100 нових автомобілів швидкої допомоги на базі Toyota Land Cruiser J78 прибули в Україну 21 лютого. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Ця партія придбана і передана Free Ukraine за фінансової підтримки міжнародних партнерів: Canada-Ukraine Foundation – 11 авто, AstraZeneca — 5 авто і посольства України у Великій Британії – 10 авто, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ розповіли, що унікальні повноприводні позашляховики створені для роботи в складних умовах і мають високу прохідність. Завдяки високому кліренсу ці автомобілі допоможуть дістатися бездоріжжям до віддалених районів для надання екстреної медичної допомоги.

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Машини прості в технічному обслуговуванні, мають великий паливний бак, в зв’язку з чим не потребують дозаправки в межах 1 000 кілометрів. Дизельний двигун і відсутність складної електроніки роблять їх надійними у використанні.

Проєкт також мав пріоритетну увагу з боку посольства України в Швейцарії в рамках співпраці в гуманітарному напрямку між країнами.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Toyota гуманітарка Медики МОЗ України
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