Громада міста Егенвіль в Канаді провела благодійний аукціон і зібрала 90 тис. канадських доларів. Вся сума через платформу UNITED24 буде спрямована на медичну допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Стало відомо, що на аукціоні було виставлено понад 60 лотів: від сертифіката на проживання в готелі Оттави до харчових продуктів.

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Також була представлена колекційна марка, автор якої – студентка з України, харків’янка Оксана Маляр. На аукціоні таку ж марку продали за 1 500 канадських доларів.

На сьогоднішній день загальна сума з дня запуску кампанії збору на медичні потреби через платформу UNITED24 становить 84,8 млн грн.

– Кошти спрямовуються на закупівлю медичного забезпечення. Так, нещодавно Міністерство охорони здоров’я разом з ДП “Медзакупівлі України” купило 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що нове обладнання вже доставлено в центри екстреної медичної допомоги та катастроф і допомагає медикам транспортувати важких пацієнтів в Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях України.

Наразі МОЗ готується закупити хірургічні рентгенівські установки з C-аркою, які допомагають виявляти осколкові поранення.