Урядом України ухвалено постанову, якою внесено зміни до Правил перетину кордону людьми з інвалідністю та особами, які їх супроводжують. Нормативний акт діятиме в період воєнного стану в країні.

Згідно з внесеними змінами, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю I та II груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.

Крім того, згідно з постановою, разом з кожною людиною з інвалідністю I i II груп, яка потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному з членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку або іншій особі, яка досягла 18-річного віку і здійснює відповідний догляд.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена в дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

Варто відзначити, що спрощена процедура перетину кордону цією категорією осіб була прийнята, щоб не наражати людей на небезпеку і допомогти якомога швидше перетинати кордон.

Прикордонники просять громадян детально ознайомитися з ухваленими змінами, щоб завчасно підготувати всі необхідні документи у разі необхідності перетнути кордон.