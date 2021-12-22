На цілих два дні по всій Україні припинять роботу центри вакцинації від коронавірусної інфекції. Відбудеться це 1 і 2 січня нового, 2022 року, коли вся країна буде відпочивати після веселощів і святкових застіль. Медики, які роблять нам щеплення від смертельно небезпечного вірусу, не стануть винятком.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, починаючи вже з 3 січня всі пункти і центри Covid-щеплень відкриються в звичайний час.

Нагадаємо, що експертами-епідеміологами вже сформульований прогноз про те, як буде розвиватися пандемія в 2022 році.