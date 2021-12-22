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На два дні: всі центри вакцинації в Україні будуть закриті

22 Грудня 2021, 15:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

На цілих два дні по всій Україні припинять роботу центри вакцинації від коронавірусної інфекції. Відбудеться це 1 і 2 січня нового, 2022 року, коли вся країна буде відпочивати після веселощів і святкових застіль. Медики, які роблять нам щеплення від смертельно небезпечного вірусу, не стануть винятком.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

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За її словами, починаючи вже з 3 січня всі пункти і центри Covid-щеплень відкриються в звичайний час.

Нагадаємо, що експертами-епідеміологами вже сформульований прогноз про те, як буде розвиватися пандемія в 2022 році.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Новий Рік , Щеплення
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