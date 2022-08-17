В Івано-Франківську та області стрімко збільшилася захворюваність на Covid-19. За минулий тиждень кількість позитивних випадків зросла на 30%. Наразі масовий масковий режим у місті не вводять.

В області уже підозрюють випадки інфікування Кентавром – новим підвидом Омікрона. Пікове навантаження прогнозують на середину вересня – початок жовтня. Щоб зупинити епідемію, за перших ознак радять звертатися до сімейних лікарів.

– Нудота, блювання і пронос – так може починатися це захворювання. Або починатися із ознак тонзиліту, іншими словами – ознаки ангіни, – пояснює Ольга Савчук, директор Івано-Франківського Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги.

Тому, за словами фахівця, обов’язково при перших ознаках треба зв’язатися з сімейним лікарем. У регіоні є багато швидких тестів на коронавірус. І за їхньою допомогою можна поставити попередній діагноз.

Зараз дивляться

Діагностувати та лікувати захворювання буде сімейний лікар. Саме він визначатиме, чи буде це амбулаторне лікування, чи потрібно інше обстеження пацієнту. Медики наголошують, це для того, щоб уникнути великих черг під час ПЛР-тестування, як це було раніше.

– Нам дали противірусний препарат, досить дорогий, – це Молнупіравір. Препарат специфічний і призначений для лікування коронавірусної інфекції. Маємо його в достатній кількості. Наші сімейні лікарі при підтверджені у пацієнта діагнозу коронавірусу будуть його видавати безкоштовно, – каже Ольга Савчук.

Підвид вірусу надто мутагенний – це одна з його небезпек. Серед плюсів – те, що Кентавр має ознаки і перебіг захворювання, схожий до ГРВІ. Високої летальності та ускладнень, які мав штам Дельта, лікарі не передбачають.

– Офіційно в Україні новий підвид Омікрона ще не секвенували. Але, відповідно до симптомів, штам Омікрон і його підвид Кентавр дуже важко розрізнити, – зазначає Ольга Савчук.

Лікарі наголошують на необхідності дотримання маскового режиму, особливо у громадському транспорті та місцях масового скупчення людей, користування антисептиками та уникання спілкування з хворими. І обов’язково потрібно контролювати рівень кисню в крові.

Отримати бустерну дозу щеплення від коронавірусу можна в усіх міських поліклініках. Є Pfizer і CoronaVac. Щоправда, за бустерною дозою зазвичай приходять ті, хто планує їхати за кордон.

Новий підтип коронавірусу також привезли з-за кордону. Ймовірно, з Великої Британії. Привезли його українці, які туди виїхали через війну. Частина повертається, і деякі з них можуть бути заражені новим підтипом Омікрона.