Львівські медики передали на передову сім броньованих машин швидкої допомоги, які подарували закордонні партнери.

– Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав від закордонних благодійників сім автомобілів швидкої допомоги PINZGAUER. Броньовані повнопривідні транспортні засоби львів’яни передадуть у розпорядження медично-військових підрозділів на сході України.

Компанія-виробник Venari Group відразу обладнала салони автомобілів як реанімобілі, крім того, ці швидкі можуть перевозити одночасно двох або трьох пацієнтів.

Сучасні машини швидкої були отримані завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за підтримки українського благодійного фонду.

Також через львів’ян було передано 32 тис. турнікетів та кровоспинних бандажів. Ці кровоспинні засоби були розподілені між іншим підрозділам екстреної медичної допомоги.

Джерело: Львівска облрада

Фото: Львівська облрада