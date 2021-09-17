У Харківській області штам коронавірусу Дельта підтвердили у пацієнтів обласної дитячої інфекційної лікарні.

Про це повідомила директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота в ефірі програми Сьогодні. Головне.

– Буквально вчора дитяча інфекційна лікарня у своїй вірусологічній лабораторії підтвердила циркуляцію штаму Дельта. До цього підтверджувала лабораторія нашої установи та референс-лабораторії у Києві, – зазначила вона.

Небезпечний варіант зафіксували у десяти дітей. За словами Махоти, з початку навчального року у Харківській області зросла кількість хворих дітей. Наприклад, у вересні на коронавірус захворіли 123 дитини. Також такий діагноз підтвердили у 47 освітян.

Вона додала, що у вересні близько 7% дитячого населення перебуває у загальній структурі захворюваності. А на початку серпня цей показник був 3,5%.

Нині через збільшення випадків Covid-19 у Харківській області на карантині 91 клас та два дитячих садки.

Крім того, в регіоні збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. За останню добу їх було майже 140.

Зараз у лікарнях для людей з коронавірусом перебуває 947 пацієнтів. Серед них лише 3,5% пацієнтів отримали щеплення від Covid-19. Детальніше про ситуацію з Covid-19 у Харківській області – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Суспільне