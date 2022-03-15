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На Харківщині евакуюють 300 людей з Оскільського психоневрологічного інтернату

15 Березня 2022, 16:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
евакуація
Джерело: Depositphotos

На Харківщині триває евакуація підопічних та персоналу Оскільського психоневрологічного інтернату, що в Ізюмському районі.

 – 300 людей розміщено в автобусах, що прямують узгодженим зеленим коридором, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеефірі. – Інтернат зараз повністю зруйнований.

Маршрут евакуації пролягає з Осколу через Яцьківку, Олександрівку, Соснове до Святогорська, а потім на Богородичне та Слов’янськ.

В евакуаційних колонах дозволено рух приватного транспорту.

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Олег Синєгубов також наголосив, що найбільш напруженим регіоном області є місто Ізюм. Наразі влада погоджує з Офісом президента коридор для завезення у місто гуманітарного вантажу.

У деяких містах Харківщини російські агресори не пропускають гуманітарні конвої. Або ж волонтерам вдається прориватися туди під кулями ворога.

Теги
Війна в Україні , Евакуація
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