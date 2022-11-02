У Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА повідомили, що в регіоні порівняно з минулим роком на 20% зросла кількість пацієнтів із інсультом. Протягом року тут зареєстровано 1 152 випадки.

Крім того, зазначається, що вік таких хворих зменшився, тобто, інсульт значно помолодшав.

– Інсульт стає молодшим з кожним роком. На сьогодні ми маємо 70% пацієнтів, яким тільки виповнилося 55 років, але маємо такі ж випадки, коли пацієнтам навіть 20, 30 років, – розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Жанна Овчарова.

Симптоми інсульту – запаморочення, порушення координації рухів, різка зміна тембру голосу та оніміння кінцівок. Лікарі закликають вчасно реагувати на такі прояви і звертатися до Центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Зараз дивляться

– Чим раніше швидка доставить до лікарні хворого з порушенням мозкового кровообігу або з підозрою на цей стан, тим швидше буде надана допомога і вона буде набагато ефективніше, – зазначив завідувач нейрохірургічного відділення одного з медзакладів Харкова Юрій.

Якщо пацієнт отримає допомогу в перші години, то з великою вірогідністю він уникне інвалідізації і повернеться до нормального життя.

Причинами інсульту можуть стати хронічні захворювання, травми, малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Аби запобігти інсульту варто проходити регулярне обстеження у профільних лікарів.

Пацієнтам із діагностованим інсультом надають допомогу в чотирьох медзакладах Харкова та районних лікарнях області. На сьогодні лікарі виділяють три види інсультів:

Гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом – це наслідок закупорки якоїсь із судин, які забезпечують головний мозок.

Гостре порушення за геморагічним типом – це крововилив у речовину головного мозку внаслідок розриву якоїсь аневризми, судини, що забезпечують кровообіг головного мозку.

Субарахноїдальний крововилив, тобто коли кров виливається під оболонки головного мозку.

Джерело: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА