У Світловодську Кіровоградської області зафіксовано перший у цьому регіоні випадок смерті від тропічної малярії. Жертвою інфекційної хвороби став громадянин Німеччини, який тимчасово проживав у місті.

Інформацію про летальний результат підтвердила головний санітарний лікар області Надія Оперчук.

З’ясувалося, що іноземець їздив на Різдво в Республіку Уганда, де допомагав у місцевій лікарні. 26 січня 2023 року повернувся в Україну. У цей день у нього погіршилося самопочуття – з’явилася слабкість, втрата апетиту, підвищилася температура до 38 градусів, лихоманка.

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– 11 лютого чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення Світловодської лікарні з підозрою на малярію, – розповів директор медичного закладу Сергій Савич.

За словами медика, у пацієнта виникли проблеми з серцем. Згідно з кардіограмою, у нього починався інфаркт. Після проведеного аналізу підтвердився попередній діагноз малярії.

– У чоловіка була сильна інтоксикація організму, дуже знизився гемоглобін. Його під’єднали до кисню, – пояснив Сергій Савич.

За словами Надії Оперчук, 12 лютого хворого перевели на лікування до міста Кременчук Полтавської області, бо там були протималярійні ліки. 24 лютого громадянин Німеччини помер. Чи був він щеплений проти малярії, не відомо.