Круїзний лайнер, що пришвартувався в Сіднеї, Австралія, має на борту близько 800 пасажирів, хворих на Covid-19.

Круїзний лайнер Majestic Princess прибув до Circular Quay з Нової Зеландії.

Близько 4,6 тис. пасажирів і членів екіпажу перебували на борту судна, коли воно причалило, тобто приблизно кожен п’ятий був хворий на Covid-19.

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Цей спалах нагадує спалах Covid-19 на круїзному лайнері Ruby Princess на початку 2020 року, коли принаймні 900 людей дали позитивний результат, а 28 померли.

Маргеріт Фіцджеральд, президент круїзного оператора Carnival Australia, сказала, що велика кількість випадків почала виявлятися приблизно в середині 12-денної подорожі.

За її словами, всі випадки були або безсимптомними, або з легкими симптомами.

За її словами, персонал буде допомагати всім гостям, які отримали позитивний результат. Буде організовано доступ до приватного транспорту та проживання для завершення періоду ізоляції. Корабель незабаром відправиться в Мельбурн.

Відповідаючи на запитання про порівняння Majestic Princess і Ruby Princess, які також належать одному оператору, пані Фіцджеральд відповіла: “З тих пір ми як спільнота дізналися багато, набагато більше про Covid-19.

Спалах стався на тлі зростання випадків Covid по всій Австралії. У Новому Південному Уельсі за сім днів до п’ятниці було виявлено 19,8 тис. нових випадків.