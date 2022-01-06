Першого дня нового року на Київщині померла восьмирічна Аніта. Лікарі стверджують, що внаслідок блискавичного розвитку вірусної інфекції, яка вразила легені та серце. Рідні вважають, що винні медики.

Дівчинка захворіла за кілька днів до Нового року. За словами мами Аніти, лікар, якого викликали додому, сказав, що це звичайна застуда.

Перед Новим роком у дівчинки підскочила температура і почалося блювання. Сім’я викликала швидку.

– Лікарі поставили крапельницю, вона почала до мене говорити, нудота пройшла, живіт не болів. Дівчата говорили, куди її везти, дитина важка — обирали чи Бровари, чи Бориспіль, а диспетчер чомусь сказав везти до Березанського відділення, — розповідає мати Аніти Дарина Дуда.

Дівчинку привезли до міської лікарні Березані близько першої години ночі. Медики загрози життю дитини не побачили: дихання нормальне, температура теж. Вирішили спостерігати до ранку.

Коли стан дівчинки погіршився, вона знепритомніла. Відмовили легені, а потім серце, кажуть медики. Реанімаційні дії не допомогли.

– Це блискавична форма вірусної інфекції, яка спричинила, ще раз хочу сказати, пошкодження серцево-судинної та легеневої системи. Коли є уражений серцевий м’яз, то певні ліки, які діють на серце, просто не працюють, — сказав медичний директор Березанської міської лікарні Юрій Вусятицький.

Але родичі впевнені, винні лікарі, які не зробили елементарного.

– Оглядали не ті лікарі, не зробили аналізів, – бідкається мати Аніти Дарина Дуда.

Причиною смерті вважають пневмонію та запалення серця. Їх нібито спричинив вірус. Лікували правильно, стверджує головний лікар.

– Лікарська помилка у чому, скажіть, будь ласка? Незрозуміло, що викликало таку тяжку течію та швидку загибель, буквально протягом 3-4 днів. Або все ж таки розвиток як ускладнення якогось вірусу, або як наслідок, що було блювання протягом останньої доби, — зазначив директор Березанської міської лікарні Володимир Луценко.

Чи правильно діяли медики та чому дитину відвезли до лікарні лише на третій день хвороби, з’ясовує поліція.

– Буде надалі проведено повну судово-медичну експертизу, а також вилучення всієї медичної документації, яка була пов’язана з лікуванням саме цієї дитини, – повідомила прессекретар поліції Київської області Ірина Прянішнікова. – Тільки за результатами саме експертизи можна буде остаточно стверджувати, що спричинило загибель дитини, і чи є в цьому якась роль лікарів.

Якщо розслідування підтвердить провину медиків, то їм загрожує до трьох років в’язниці.

Аніту поховали 5 січня поряд з прабабусею та прадідом.