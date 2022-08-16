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На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу: симптоми, шляхи передачі

16 Серпня 2022, 16:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
комар
Джерело: Depositphotos

У Броварах Київської області вперше в цьому році офіційно підтверджений випадок захворювання на лихоманкую Західного Нілу. Інфекція передається через укуси комарів.

Про це повідомив виконуючий обов’язки директора районної філії Центру контролю та профілактики хвороб Василь Сич.

За його словами, лихоманку Західного Нілу виявили у жінки пенсійного віку, яка мала низку хронічних захворювань. Вона була госпіталізована.

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Як зазначив Василь Сич, минулого року в Україні зафіксували п’ять випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу, з них три — на Київщині.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворюваності США, вірус Західного Нілу передається людям через укус інфікованого комара. Сезон починається влітку і триває до осені. При цьому інфікована людина не заразна.

Відзначається, що вакцин і ліків проти лихоманки немає. Більшість інфікованих не відчувають симптомів хвороби.

Приблизно у одного з п’яти тих, що заразилися, розвивається лихоманка, яку супроводжують головні болі, болі в тілі, суглобах, блювання, діарея або висип.

Приблизно у одного з 150 пацієнтів вірус може викликати серйозну, а іноді смертельну хворобу.

Симптоми важкої стадії хвороби:

  • висока температура;
  • головний біль;
  • дезорієнтація;
  • кома;
  • тремтіння;
  • судоми;
  • м’язова слабкість;
  • втрата зору;
  • оніміння;
  • параліч.

Відзначається, що кращий спосіб профілактики лихоманки Західного Нілу – захистити себе від укусів комарів: ставити на вікна протимоскітні сітки, проводити дезінсекцію, використовувати засоби проти комах, а перебуваючи на природі, носити сорочки з довгими рукавами і штани.

Джерело
Українська правда
Теги
Київська область Комарі хвороби
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