У Луганській області кадирівці в окупованому Рубіжному привласнили найкраще інфекційне відділення області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли “покинутий” корпус лікарні в Рубіжному та – о диво – вона виявилася нашпигована сучасним дороговартісним обладнанням та мала великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян, – зазначив він.

За його словами, загарбники полагодили електрику у відділенні за допомогою генератора медзакладу.

Гайдай додав, що окрім державної підтримки інфекційне відділення протягом останніх років допомагало вдосконалювати багато міжнародних організацій.

– Ми працювали за багатьма напрямками від оснащеності до комфорту пацієнтів та лікарів. Без перебільшення, одне з кращих інфекційних відділень країни.На пропагандистському відео, окупанти похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти у РФ, – розповів він.

Зазначимо, що за добу у Луганській області російські війська зруйнували майже 60 будинків і міст у Рубіжному.

Раніше у МОЗ зазначали, що З початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, в результаті прицільних обстрілів були повністю зруйновані 40 медичних установ.