В одному з дитячих будинків-інтернатів на Львівщині, де перебувають люди із інвалідністю з дитинства, зареєстрований спалах дифтерії, повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Захворювання виявлено у сімох вихованців закладу під час проведення планового профілактичного обстеження.

Всіх їх ушпиталили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

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– Працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України відібрали матеріал для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб, провели епідеміологічне розслідування, – повідомляє Кузін. – Вже сьогодні – екстрено вакциновано більше 100 дітей та дорослих цього закладу.

Вакцинація проводиться за епідемічними показаннями, щоб не дозволити інфекції поширюватися серед мешканців інтернату.

Крім того, Львівщина має достатню кількість дифтерійного анатоксину, який може бути за потреби застосований для лікування.

– Дифтерія — небезпечне інфекційне захворювання, – наголосив головний санітарний лікар. – Воно переважно характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки, дихальних шляхів та явищами загальної інтоксикації. Для цієї хвороби характерне утворення в горлі плівок, котрі можуть утруднювати дихання.

Дифтерія також може спричиняти ураження серцево-судинної та нервової систем, нирок і в 20% випадків призводить до летальних наслідків.

Єдиним способом захисту від дифтерії є вакцинація, нагадує Кузін.

В Україні, відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії здійснюють у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 16 років.

Після цього щеплення повторюють кожні 10 років: у 26, 36, 46 років тощо.

Коли виникає спалах інфекції, проводять екстрену імунізацію. Її мають отримати всі контактні особи, які:

раніше не хворіли на дифтерію;

не мають щеплень від дифтерії взагалі;

пройшли неповний курс щеплень;

отримали минуле планове щеплення понад рік тому.

Головний державний лікар Ігор Кузін закликав батьків перевірити вакцинальний статус дітей і свій власний. Якщо необхідне щеплення не зроблено в строк, потрібно звернутися до сімейного лікаря або, якщо перемістилися через війну, — до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу. Такі щеплення є безоплатними.

Джерело: Ігор Кузін