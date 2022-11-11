Фахівці одного з лікувальних закладів Дніпра врятували від ампутації важко поранену руку українського захисника. Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської області.

– Він почув гучний вибух і шквал уламків обрушився на нього. Шматки снаряда пронизали його тіло. У бою 30-річний Микола (ім’я змінено) дістав важку травму кисті і поранення грудної клітки і стегна, – пишуть співробітники Департаменту.

За їхніми словами, солдат міг втратити руку, проте лікарі встигли вчасно. Чоловік переніс три важкі операції. Лікарі робили все можливе, щоб не згаяти ані хвилини.

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– Завдяки унікальній методиці, яку використовують наші фахівці, вдалося відновити кінцівку і витратити на операції вдвічі менше часу, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хірурги робили кілька процесів одночасно і отримали результат, що вражає. Таку практику дніпровських лікарів вже оцінили фахівці за кордоном.

Повідомляється, що коли стан Миколи нормалізувався, він пішов на реабілітацію в інше місто.

Зараз військовий вже повернувся на фронт, продовжує боротися за Україну і щиро дякує медикам, які боролися за його здоров’я.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА