Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

На межі ампутації: у Дніпрі врятували важко травмовану руку захисника, він вже повернувся на фронт

11 Листопада 2022, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врятували руку

Фахівці одного з лікувальних закладів Дніпра врятували від ампутації важко поранену руку українського захисника. Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської області.

– Він почув гучний вибух і шквал уламків обрушився на нього. Шматки снаряда пронизали його тіло. У бою 30-річний Микола (ім’я змінено) дістав важку травму кисті і поранення грудної клітки і стегна, – пишуть співробітники Департаменту.

За їхніми словами, солдат міг втратити руку, проте лікарі встигли вчасно. Чоловік переніс три важкі операції. Лікарі робили все можливе, щоб не згаяти ані хвилини.

Зараз дивляться

Читайте також:
хирургиЇх рятують медики Дніпра: 28-річне подружжя отримало важкі поранення під час вибуху на АЗС

– Завдяки унікальній методиці, яку використовують наші фахівці, вдалося відновити кінцівку і витратити на операції вдвічі менше часу, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хірурги робили кілька процесів одночасно і отримали результат, що вражає. Таку практику дніпровських лікарів вже оцінили фахівці за кордоном.

Повідомляється, що коли стан Миколи нормалізувався, він пішов на реабілітацію в інше місто.

Зараз військовий вже повернувся на фронт, продовжує боротися за Україну і щиро дякує медикам, які боролися за його здоров’я.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА

Теги
Війна в Україні військовослужбовці Дніпро лікування Медики
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь