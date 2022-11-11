Фахівці одного з лікувальних закладів Дніпра врятували від ампутації важко поранену руку українського захисника. Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської області.
– Він почув гучний вибух і шквал уламків обрушився на нього. Шматки снаряда пронизали його тіло. У бою 30-річний Микола (ім’я змінено) дістав важку травму кисті і поранення грудної клітки і стегна, – пишуть співробітники Департаменту.
За їхніми словами, солдат міг втратити руку, проте лікарі встигли вчасно. Чоловік переніс три важкі операції. Лікарі робили все можливе, щоб не згаяти ані хвилини.
– Завдяки унікальній методиці, яку використовують наші фахівці, вдалося відновити кінцівку і витратити на операції вдвічі менше часу, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хірурги робили кілька процесів одночасно і отримали результат, що вражає. Таку практику дніпровських лікарів вже оцінили фахівці за кордоном.
Повідомляється, що коли стан Миколи нормалізувався, він пішов на реабілітацію в інше місто.
Зараз військовий вже повернувся на фронт, продовжує боротися за Україну і щиро дякує медикам, які боролися за його здоров’я.