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На місці будинку руїни, а під ними 11 людей: історія пацієнтки Лікарів без кордонів з Луганщини

23 Червня 2022, 17:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медицинский поезд

Волонтери евакуаційного поїзда, організованого міжнародною організацією Лікарі без кордонів, кожен день чують повні драматизму історії своїх пацієнтів.

Як, наприклад, історію цієї літньої жінки, яка їхала в поїзді з чоловіком, який має важку інвалідність. З міркувань безпеки співрозмовниця просила не називати її імені.

…Разом з чоловіком вона жила в невеликому, красивому, з охайними вуличками селі в Луганській області. Практично до кожної хати були підведені водопровід, газ і електрика.

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До початку повномасштабного вторгнення російських військ у селі жили близько 500 осіб. На сьогодні їх залишилося не більше 50.

У будинку нашої сім’ї розбиті всі вікна, ворота зрешечені кулями й осколками. Повністю знищений сад.

Жінка розповідає, що ще минулого року соціальні служби виділили для практично повністю паралізованого чоловіка спеціальне функціональне ліжко.

З нього жінка і спорудила імпровізоване укриття з ковдр. На початку війни, коли стріляли відносно далеко, сама ховалася під цим ліжком. І кричала від страху й жаху кожен раз, коли лунав вибух.

Пізніше, коли війна вже увірвалася в село, ховалася в підвалі сусідів. Чоловіка залишала в хаті, бо не було сил тягнути його в укриття. Тому кожен раз із завмиранням серця поверталася додому, боячись побачити найстрашніше.

Одного разу у вікно залетів осколок і порізав чоловікові ногу. Неглибоко. Але було дуже гірко від того, що в цей час він був зовсім один.

А кількома днями пізніше жінка стала свідком того, як на будинок її сусідки, в підвалі якого ховалися близько 11 осіб, впали дві бомби.

– Я стояла біля вікна як укопана, хоча знала, що треба ховатися. Я не могла не дивитися. Я просто не могла повірити, що від цієї двоповерхової будівлі нічого не залишилося – тільки руїни, під якими 11 осіб, – згадує вона.

Оскільки спецтехніки не було, з-під завалів вдалося витягти тільки трьох, з яких одна дівчина загинула. Що сталося з іншими, ніхто не знає. Але здогадується…

У ще одному сусідньому будинку під час обстрілу спалахнула пожежа. Господар хати згорів всередині. Його тіло так і не знайшли.

За словами жінки, найстрашніше було втратити зв’язок з рідними, коли відключили електрику і телефонну мережу.

А потім сусіди запропонували родині запитати військових, чи не зможуть ті їх вивести. Ті дали п’ять хвилин на збори. Занесли чоловіка у вантажівку. Там же розмістили ще одну літню пару.

Солдати привезли людей в сусіднє місто, де залишили їх у сирому і холодному підвалі старої школи. Зрештою, звідти людей евакуювали до Дніпра.

Жінка розповіла, що її дочка опинилася в Польщі. Зараз вона закінчує курси польської мови і просить батьків приїхати до неї. Каже, що люди там привітні і добре піклуються про біженців.

Але співрозмовниця волонтерів дуже боїться, що не зможе повернутися в рідне село, якщо залишить свою країну. Адже тут – її будинок, її доля, все її життя.

Джерело: Лікарі без кордонів

Фото: Лікарі без кордонів

Теги
Війна в Україні волонтер Луганська область Медики
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