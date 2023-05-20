Cелище Березнегувате Баштанського району Миколаївської області деокупували торік. І 9-річний Владислав, в обов’язки якого входило випасати корову, не мав жодного страху. Окупантів уже немає, значить боятися нічого.

Мама, звісно, попереджала: Будь обережним. Але хто в такому віці прислухається до пересторог. Хлопчик обирав для корови найсоковитіші пасовища.

Аж раптом…вибух! Тварина загинула на місці. А хлопчика посікло осколками.

Три тижні медики Миколаївської обласної дитячої лікарні боролися за життя Владислава.

Професіоналізм лікарів плюс обладнання, придбане коштом фандрейзингової платформи United24, врятували маленькому пастушку життя.

Використовували і дитячий апарат штучної вентиляції легень, і анестезіологічни апарат.

– Адже пацієнт мав мінно-вибухову травму, контузію легень, важку травму органів грудної порожнини, – розповідає головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін.

Через монітор контролювали гемодинаміку: тиск, пульс, сатурацію у Владислава. Він був під повним контролем лікарів. І зміг повернутися до життя.